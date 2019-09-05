Фанаты Индонезии устроили масштабный нецензурный перфоманс на матче с Малайзией
Болельщики сборной Индонезии посвятили национальной команде Малайзии масштабный перфоманс на матче 1-го тура квалификации чемпионата мира — 2022.
Индонезийские фанаты на трибуне за воротами образовали надпись «F*** you, losers», что в переводе означает «Пошли ***, неудачники».
Фото можно посмотреть в «Твиттере».
Интересно, что сборная Индонезии вела в счёте большую часть встречи, но дважды позволила сопернику сравнять счёт. На 96-й минуте хозяева пропустили третий гол, который принёс победу национальной команды Малайзии.
Во 2-м туре Малайзия на своём поле встретится с ОАЭ, а Индонезия дома сыграет с Таиландом. Оба матча состоятся 10 сентября.
Полное расписание матчей квалификации ЧМ-2022 можно посмотреть на «Чемпионате».
На матч второй Бундеслиги два фаната пришли с неонацистскими знаками
- 5 сентября 2019
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