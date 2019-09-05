Фанаты Индонезии устроили масштабный нецензурный перфоманс на матче с Малайзией

Болельщики сборной Индонезии посвятили национальной команде Малайзии масштабный перфоманс на матче 1-го тура квалификации чемпионата мира — 2022.

Индонезийские фанаты на трибуне за воротами образовали надпись «F*** you, losers», что в переводе означает «Пошли ***, неудачники».

Фото можно посмотреть в «Твиттере».

Интересно, что сборная Индонезии вела в счёте большую часть встречи, но дважды позволила сопернику сравнять счёт. На 96-й минуте хозяева пропустили третий гол, который принёс победу национальной команды Малайзии.

Во 2-м туре Малайзия на своём поле встретится с ОАЭ, а Индонезия дома сыграет с Таиландом. Оба матча состоятся 10 сентября.

Полное расписание матчей квалификации ЧМ-2022 можно посмотреть на «Чемпионате».