Вартапетов прокомментировал уход из «Спартака»

Бывший руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал уход из московского клуба.
«Спасибо, «Спартак»! Всего-то 11 лет, а кажется, будто половина жизни. Было много хорошего и немало плохого. На работу летел как на крыльях, впрягался во все дела не только как сотрудник, но и как преданный фанат. Но в последнее время перестал испытывать этот драйв, а ходить на работу только из-за денег — это не про меня.
Переезжаю в Армению! Определяющим в выборе нового места работы стала личность владельца ФК «Урарту», бывшего акционера «Спартака» Джевана Челоянца. Человек хорошо разбирается не только в бизнесе, но и в футболе, и в людях. К тому же Армения — родина моих предков, это самое комфортное для меня место на Земле. Планов и проектов много, но первое, что сделаю, — это объединение «Красно-белые армяне». Всех люблю, ещё погоняем на выезда!" — написал Вартапетов в «Инстаграме».
- 5 сентября 2019
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