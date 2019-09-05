У Месси есть право покинуть «Барселону» после завершения каждого сезона

Капитан «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонский клуб в конце каждого из сезонов, сообщает El Pais.
Соответствующее право футболиста прописано в контракте с сине-гранатовыми. Если аргентинец решит воспользоваться данной возможностью, он должен оповестить клуб об этом до 30 июня. Такие же пункты ранее были прописаны в контрактах других легенд «Барсы» — Карлеса Пуйоля, Хави и Андреса Иньесты.
При этом в каталонском клубе не опасаются, что аргентинец может воспользоваться правом разрыва контракта уже следующим летом. На «Камп Ноу» считают, что 32-летний нападающий всё ещё чувствует в себе силы выступать на самом высоком уровне и доволен положением дел в команде.
В нынешнем сезоне Месси ещё не сыграл ни одного матча, так как продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.
- 5 сентября 2019
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