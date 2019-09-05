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Колобков: не можем запретить футболистам разводиться и не платить алименты

Колобков: не можем запретить футболистам разводиться и не платить алименты
Футбол / РПЛ 0

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков поделился мнением о личной жизни спортсменов, которая часто оказывается в центре внимания общественности.

«Запретить разводиться и не платить алименты мы же не можем. Это жизнь, а в жизни всякое случается, ведь футболисты – такие же люди. Просто внимание к ним большое. Другой вопрос состоит в том, что общественное мнение искусственно подогревается. С учётом скорости распространения информации и особенно пристального внимания именно к таким аспектам жизни звёзд – а футболисты являются звёздами, – это объяснимо.

Честно сказать, я бы эмоциональный подход к этому изменил, попроще бы к этому относился. Меня больше интересуют позитивные моменты, вопросы развития спорта, а личная жизнь отдельных спортсменов – не очень", — цитирует Колобкова «Газета.Ru».

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