Источник: Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» в 2020 году

Следующим летом форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал», сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, по окончании текущего сезона «Королевский клуб» предпримет активные попытки подписать нападающего парижан. «Сливочные» уже контактировали с чемпионами Франции и футболистом этим летом, чтобы изучить возможности трансфера. При этом утверждается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан смог даже убедить 20-летнего игрока перейти через год на «Сантьяго Бернабеу».

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 4 матча, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу. Контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость форварда составляет € 200 млн.