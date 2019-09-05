Источник: Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» в 2020 году
Следующим летом форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал», сообщает Sport.es.
Согласно информации источника, по окончании текущего сезона «Королевский клуб» предпримет активные попытки подписать нападающего парижан. «Сливочные» уже контактировали с чемпионами Франции и футболистом этим летом, чтобы изучить возможности трансфера. При этом утверждается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан смог даже убедить 20-летнего игрока перейти через год на «Сантьяго Бернабеу».
В текущем сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 4 матча, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу. Контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость форварда составляет € 200 млн.
Мбаппе обратился к болельщикам
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