Защитник «Ливерпуля» Робертсон: спасибо Слуцкому за время в «Халле»
Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился мнением о главном тренере «Витесса» Леониде Слуцком, под руководством которого он играл в «Халл Сити».
«Леонид Слуцкий сделал меня лучшим в мире левым защитником, настояв на переходе из «Халла» в «Ливерпуль»? Ну он, скорее, позволил мне просто уйти. Слуцкий – замечательный человек. В «Халле» все так считали. Спасибо ему за это время. Но на меня, как на футболиста, влияли всё же другие тренеры», — приводит слова Робертсона «Спорт день за днём».
Робертсон выступал за «Халл Сити» с 2014 по 2017 год. Его трансфер обошёлся «Ливерпулю» в € 9 млн. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость 25-летнего защитника составляет € 60 млн.
Робертсон: Россия сделала для развития футбола больше, чем Шотландия
- 5 сентября 2019
-
22:50
-
22:46
-
22:29
-
22:27
-
22:10
-
22:09
-
21:51
-
21:30
-
21:25
-
21:14
-
21:05
-
20:56
-
20:45
-
20:32
-
20:09
-
20:03
-
19:16
-
19:10
-
19:00
-
18:45
-
18:40
-
18:33
-
18:28
-
18:15
-
18:03
-
17:56
-
17:40
-
17:38
-
17:29
-
17:21
-
17:18
-
16:41
-
16:33
-
16:27
-
16:23
Партнерский контент