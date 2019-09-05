Защитник «Ливерпуля» Робертсон: спасибо Слуцкому за время в «Халле»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился мнением о главном тренере «Витесса» Леониде Слуцком, под руководством которого он играл в «Халл Сити».

«Леонид Слуцкий сделал меня лучшим в мире левым защитником, настояв на переходе из «Халла» в «Ливерпуль»? Ну он, скорее, позволил мне просто уйти. Слуцкий – замечательный человек. В «Халле» все так считали. Спасибо ему за это время. Но на меня, как на футболиста, влияли всё же другие тренеры», — приводит слова Робертсона «Спорт день за днём».

Робертсон выступал за «Халл Сити» с 2014 по 2017 год. Его трансфер обошёлся «Ливерпулю» в € 9 млн. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость 25-летнего защитника составляет € 60 млн.