Бэйл: в «Реале» меня сделали козлом отпущения. Не скажу, что я счастлив на поле

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал о своей ситуации в клубе.
«Понимаю, что меня сделали козлом отпущения, и принимаю это близко к сердцу, хотя, возможно, это не совсем справедливо. К концу прошлого сезона было непросто, этого нельзя отрицать, не только мне, но и всей команде.
Не сказал бы, что счастлив на поле, но играю. Когда выхожу на поле, остаюсь профессионалом и всегда полностью выкладываюсь, будь то в клубе или национальной команде.
Если честно, не уверен, что ситуация разрешилась. Полагаю, нам нужно поговорить об этом с руководством «Реала». Мы должны прийти к какому-то заключению», — сказал Бэйл в интервью Sky Sports.
Напомним, минувшим летом руководство «Реала» активно пыталось продать Гарета, но в итоге валлиец остался в клубе. Его контракт со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2022 года.
- 5 сентября 2019
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