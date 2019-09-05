«Ювентус» предлагал за Неймара € 100 млн и Дибалу

Летом текущего года «Ювентус» предпринимал попытки подписать форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает BBC.

Согласно информации источника, «старая синьора» была готова заплатить за 27-летнего нападающего парижан € 100 млн и включить в сделку своего игрока линии атаки Пауло Дибалу. Однако данное предложение не устроило чемпиона Франции, который рассчитывал получить за бразильца более солидную сумму.

Напомним, летом Неймар выразил желание покинуть «ПСЖ». Претендентами на бразильца также считались «Барселона» и «Реал».

В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.