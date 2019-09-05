Манчини: не знаю, был ли матч с Арменией худшим для сборной Италии
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу со счётом 3:1 в выездном матче 5-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Армении.
«Не знаю, было ли это нашим худшим выступлением. Я сказал, что будет сложно, поскольку лёгких матчей больше не существует.
Мы плохо начали, пропустили гол. В некотором смысле, красная карточка наказала нас, потому что Армения просто сосредоточилась на защите с 10 игроками. Если бы у них не было удаления, они бы продвигались вперёд.
Люди думают, что мы, тренеры, просто говорим такие вещи, чтобы подготовить своих футболистов, но правда в том, что Армения сегодня была физически лучше», — приводит слова Манчини Football Italia со ссылкой на Rai Sport.
Игрок «Сочи» – герой матча с Италией. Забил из-под Бонуччи и удалился
На первый взгляд, неочевидная красная карточка Карапетяна.
- 5 сентября 2019
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