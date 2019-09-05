Талалаев: Рязанцев — умнейший футболист, мог бы играть в любом клубе РПЛ

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал летнюю трансферную кампанию клуба.
«Я не сторонник резкого обновления. Когда только приехали сюда с тренерским штабом, провели восемь матчей и набрали очков столько же, сколько «Сочи». Я сказал, что с этой командой можно работать, но нужно добавить несколько человек на определённые позиции. Некоторые называют это классом — способность проявить своё мастерство в нужную единицу времени.
Чтобы коллектив сохранялся, кардинальные изменения делать нельзя, но у нас были вынужденные причины. Ушёл Рязанцев, потому что «Торпедо» — его родные пенаты. А на Рязанцеве строилась игра. Заменить его одним футболистом было невозможно — пришлось брать двух на позицию. Из вратарей сломался Хомич, ещё один ушёл. Ещё плюс два игрока, которых не планировали приглашать. Плюс лимитчики: в заявке обязательно должны быть футболисты 1998 года рождения и младше. Я рассчитывал привезти 4-5 новичков, а получилось — полкоманды.
Для меня Рязанцев — один из умнейших футболистов: понимает игру так, как никто. При должном доверии и мотивации Саша способен играть в любом клубе Премьер-Лиги», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Андреем Панковым.
В 12-м туре ФНЛ «Химки» на выезде сыграют с «Торпедо». Встреча состоится в Москве на стадионе «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова 8 сентября и начнётся в 18:00 мск.
Полное интервью с Андреем Талалаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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