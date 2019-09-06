Марадона возглавил аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима»
Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона назначен на пост главного тренера команды «Химнасия и Эсгрима». Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20.
«Диего, добро пожаловать в самый красивый клуб в мире! Рады видеть тебя в «Химнасии», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.
Фото можно посмотреть на странице Диего Марадоны в «Инстаграме».
В первых пяти турах аргентинской Примеры в нынешнем сезоне «Химнасия» набрала только одно очко. Команда занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице чемпионата.
Ранее Марадона возглавлял «Дорадос», выступающий во втором по силе дивизионе Мексики. В середине июне 2019 года 58-летний специалист покинул клуб из-за операций на плече и колене.
Марадона намерен встретиться с Путиным и Лукашенко
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