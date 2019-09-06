Марадона возглавил аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима»

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона назначен на пост главного тренера команды «Химнасия и Эсгрима». Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20.

«Диего, добро пожаловать в самый красивый клуб в мире! Рады видеть тебя в «Химнасии», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

Фото можно посмотреть на странице Диего Марадоны в «Инстаграме».

В первых пяти турах аргентинской Примеры в нынешнем сезоне «Химнасия» набрала только одно очко. Команда занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее Марадона возглавлял «Дорадос», выступающий во втором по силе дивизионе Мексики. В середине июне 2019 года 58-летний специалист покинул клуб из-за операций на плече и колене.