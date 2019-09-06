Рамос вошёл в десятку лучших бомбардиров сборной Испании

Национальная команда Испании переиграла сборную Румынию в гостевом матче отборочного турнира Евро-2020 со счётом 2:1. На 29-й минуте отличился капитан «красной фурии» Серхио Рамос, реализовавший 11-метровый удар. Этот мяч стал для испанского защитника 21-м голом за национальную команду, благодаря чему он вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории сборной Испании.

1. Давид Вилья — 59 мячей

2. Рауль — 44

3. Фернандо Торрес — 38

4. Давид Сильва — 35

5. Фернандо Йерро — 29

6. Фернандо Морьентес — 27

7. Эмилио Бутрагеньо — 26

8. Альфредо Ди Стефано — 23

9. Хулио Салинас — 22

10. Мичел — 21

10. Серхио Рамос — 21

Победив румын, испанцы уверенно возглавляют турнирную таблицу группы F, выиграв пять матчей.