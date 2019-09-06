Рамос вошёл в десятку лучших бомбардиров сборной Испании
Национальная команда Испании переиграла сборную Румынию в гостевом матче отборочного турнира Евро-2020 со счётом 2:1. На 29-й минуте отличился капитан «красной фурии» Серхио Рамос, реализовавший 11-метровый удар. Этот мяч стал для испанского защитника 21-м голом за национальную команду, благодаря чему он вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории сборной Испании.
1. Давид Вилья — 59 мячей
2. Рауль — 44
3. Фернандо Торрес — 38
4. Давид Сильва — 35
5. Фернандо Йерро — 29
6. Фернандо Морьентес — 27
7. Эмилио Бутрагеньо — 26
8. Альфредо Ди Стефано — 23
9. Хулио Салинас — 22
10. Мичел — 21
10. Серхио Рамос — 21
Победив румын, испанцы уверенно возглавляют турнирную таблицу группы F, выиграв пять матчей.
Рамос забил 8-й гол в 9 последних матчах в составе сборной Испании
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