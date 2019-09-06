Сарабия — о дебютном матче за Испанию: мечта сбылась

Хавбек национальной команды Испании Пабло Сарабия прокомментировал победу в гостях над Румынией в матче отборочного турнира Евро-2020 со счётом 2:1 и отметил, что очень рад дебюту за сборную страны.



«Победа добавляет нам 3 очка, мы ближе к цели. Очень рад дебюту за сборную. Мечта сбылась», — написал Сарабия в своём «твиттере».

Фото доступно в «твиттере» Сарабии.

Выигрыш «красной фурии» принесли результативные удары капитана Серхи Рамоса с 11-метровой отметки и нападающего дортмундской «Боруссии» Пако Алькасера после передачи игрока «Барселоны» Жорди Альбы. У хозяев единственный гол забил форвард «Брайтона» Флорин Андоне, недавно перешедший в турецкий «Галатасарай» на правах аренды.

Для Рамоса этот мяч стал восьмым в 9 последних матчах в составе национальной команды и 21-м голом среди всех футболистов сборной Испании.