Сычёв рассказал о благородных разбойниках Марселя

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычёв рассказал, как его попытались ограбить во Франции, когда он выступал за «Марсель».
«Приезжает ко мне девушка. Я решил – покажу Марсель, не дома же сидеть. Катаемся мы, все красиво – замок Иф, набережная, старый порт. Там есть смотровая площадка на верху – видно весь город. Приезжаем туда часиков в одиннадцать, сидим, смотрим. Раз – стук в стекло: тук-тук-тук. Думаю, показалось – не смотрю. Еще раз стук. Поворачиваюсь, а там ствол стоит.
Я такой: «О, понятно». Сразу открыли окно, ключи отдали, вышли, трясемся – мало ли. А там такие чуваки в капюшонах. Смотрю, они не уходят, шепчутся. Потом такие: «Сычёв, футболер? Можно фото?» Один снимает капюшон, засовывает ствол, подходит — фоткаемся. Отдают ключи и говорят: «Слышь, ты, это, сюда больше не приезжай». Я говорю: «А чего?» – «Вдруг не наша смена будет». Я: «Понял, вопросов больше нет». Сели и уехали с трясущимися руками», – сказал Сычёв на YouTube-канале Дениса Казанского.
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