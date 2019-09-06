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Самедов: с Шотландией будет тяжело, Россия столкнётся с серьёзным прессингом

Самедов: с Шотландией будет тяжело, Россия столкнётся с серьёзным прессингом
Футбол / Евро-2020 0

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча Россия — Шотландия, который состоится 6 сентября в Глазго (начало — 21:45 мск) в рамках квалификационного раунда Евро-2020.

«У шотландцев силовая команда. Нашим придётся потерпеть. У нас в команде хватает техничных ребят, и за счет комбинационного футбола надо постараться наладить свою игру. Будет тяжело, придется столкнуться с серьёзным прессингом. Легко на таком уровне не бывает, но если Россия удачно проведёт два ближайших матча, то можно спокойно попадать в финальную стадию чемпионата Европы», — приводят слова Самедова «Известия».

35-летний Самедов является воспитанником московского «Спартака». В составе красно-белых он выступал с 2002 по 2005 год, а также с 2017 по 2018 год. Также хавбек играл за «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». За сборную России принял участие в 53 матчах, в которых стал автором семи забитых мячей.

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