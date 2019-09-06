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«Манчестер Юнайтед» готовит новый контракт для Погба

«Манчестер Юнайтед» готовит новый контракт для Погба
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» готовит новый контракт для полузащитника Поля Погба, сообщает Evening Standard.

Во время торгов на рынке футболистов Погба стремился перебраться в «Реал», но он остался в «Манчестер Юнайтед» после закрытия летнего трансферного окна.

Руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что следующим летом «Реал» сможет сделать интересное предложение по Погба.

Если француз откажется от предложения «красных дьяволов» о новом контракте, клуб, скорее всего, продаст футболиста, поскольку действующее соглашение с Погба истекает в 2021 году.

Погба начал свою профессиональную карьеру в «Манчестер Юнайтед» и вернулся в английский клуб из «Ювентуса» в 2016 году. Сумма трансфера составила € 105 млн.

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