Жиру может продолжить карьеру в MLS
Нападающий «Челси» Оливье Жиру подтвердил, что свою карьеру может продолжить в MLS. Действующий контракт француза истекает в 2020 году.
«MLS для моей семьи, моих детей, которые говорят по-английски, это интересный вариант. Когда это будет? Я не знаю. Может через год или два. Но, конечно, я буду открыт для нового вызова, новых предложений», — приводит слова Жиру RMC.
Помимо выступлений за «Челси», Жиру играл в «Гренобле», «Истре», «Туре», «Монпелье», «Арсенале». В национальную сборную приглашается с 2011 года. Является чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, чемпионом мира 2018 года. Входит в состав символической сборной Лиги Европы УЕФА: 2018/19. Жиру — лучший бомбардир Лиги Европы УЕФА: 2018/19 (11 голов).
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