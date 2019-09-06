Савичев: «Крылья Советов» покажут, насколько «Торпедо» готово к РПЛ

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал свои ожидания от матча 1/16 финала Олимп Кубок России c «Крыльями Советов».



«Команда нам хорошо знакомая. Мы уже играли с ними в стыковых матчах, когда «Торпедо» боролось за выход в Премьер-Лигу, так что имеем опыт. «Крылья» – сильный соперник. Хочется и себя показать, и пройти в следующую стадию. Перед командой стоит задача играть на победу, радовать себя и наших болельщиков.



«Крылья Советов» покажут нам, насколько мы готовы бороться против клуба из РПЛ. Мы изучим соперника и постараемся пройти дальше.



Судьба дальнейшего выступления в Кубке решается в одной встрече, поэтому соперники редко играют в открытый футбол с первых минут. Но если кому-то удаётся забить, то игра может вскрыться.



При этом, конечно, Сергеев наравне с другими нашими футболистами постарается показать максимум своих возможностей, – приводит слова Савичева пресс-служба «Торпедо».

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