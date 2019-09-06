Адвокат Кокорина и Мамаева: Пак не против освобождения футболистов по УДО

Юрий Падалко, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, сообщил, что потерпевший глава департамента Минпромторга Денис Пак не против условно-досрочного освобождения футболистов из колонии.
«Пришло ходатайство от представителя Пака о том, что они всё отдают на усмотрение суда, фактически они не против положительного решения. Кроме того, хорошие, положительные характеристики были направлены колонией, они будут поддерживать ходатайство об УДО», — приводит слова Падалко «Р-Спорт».
В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
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