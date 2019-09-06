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Кокорин и Мамаев могут покинуть колонию 17 сентября

Кокорин и Мамаев могут покинуть колонию 17 сентября
Футбол / РПЛ 0

В случае положительного исхода рассмотрения ходатайства об УДО, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут покинуть колонию через 10 дней после вступления решения в законную силу. Об этом сообщил адвокат футболистов Юрий Падалко. Падалко считает, что братья Кокорины и Мамаев смогут выйти на свободу 17 сентября, сообщает «РИА Новости».

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

Адвокат Кокорина и Мамаева: Пак не против освобождения футболистов по УДО
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