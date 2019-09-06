Руководство «Манчестер Сити» собирается купить индийский клуб

Владельцы «Манчестер Сити» намерены приобрести индийский клуб «Мумбаи Сити», утверждает Daily Mail.

По данным источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. Руководство «Манчестер Сити» выбирает между несколькими клубами, но «Мумбаи Сити» является приоритетным вариантом.

«У нас есть интерес к некоторым рынкам и странам, где существует настоящая страсть к футболу. Нас интересуют Китай и Индия. Но мы действуем не спеша и рассматриваем вариант с Индией уже почти два года. Думаю, что в этом году мы сделаем инвестиции», — заявил исполнительный директор «Манчестер Сити Сити» Ферран Сориано.

Помимо «Манчестер Сити», компания City Football Group владеет «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Торке» (Уругвай), «Сычуань» (Китай), совместным контрольным пакетом акций «Жироны» (Испания) и миноритарным пакетом акций «Иокогамы Маринос» (Япония).