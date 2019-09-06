Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо назначен послом туризма Бразилии, сообщает Goal.

«Туризм очень важен для создания рабочих мест и восстановления нашего имиджа на международном уровне», — сказал Роналдиньо, комментируя вступление в должность.

При этом у экс-футболиста нет паспорта, так как он и его брат были осуждены за незаконное строительство склада с рыболовной платформой в запрещённом месте, что нанесло вред экологии. В 2018 году Роналдиньо был приговорён к штрафу размере $ 8,5 млн, который он не выплатил. За это у бразильца отобрали паспорт, и он не имеет права покидать страну.

Роналдиньо выступал за «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». Чемпион мира 2002 года.