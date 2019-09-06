Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо назначен послом туризма Бразилии, сообщает Goal.
«Туризм очень важен для создания рабочих мест и восстановления нашего имиджа на международном уровне», — сказал Роналдиньо, комментируя вступление в должность.
При этом у экс-футболиста нет паспорта, так как он и его брат были осуждены за незаконное строительство склада с рыболовной платформой в запрещённом месте, что нанесло вред экологии. В 2018 году Роналдиньо был приговорён к штрафу размере $ 8,5 млн, который он не выплатил. За это у бразильца отобрали паспорт, и он не имеет права покидать страну.
Роналдиньо выступал за «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». Чемпион мира 2002 года.
- 6 сентября 2019
-
11:02
-
11:01
-
10:58
-
10:44
-
10:32
-
10:21
-
10:20
-
09:56
-
09:55
-
09:43
-
09:41
-
09:21
-
09:10
-
09:08
-
08:23
-
08:02
-
08:00
-
06:25
-
05:53
-
05:40
-
04:57
-
04:35
-
03:20
-
02:48
-
02:23
-
02:02
-
01:43
-
01:27
-
00:59
-
00:52
-
00:31
-
00:29
- 5 сентября 2019
-
23:57
-
23:46
-
23:41