Замдиректора ФСИН: Кокорин и Мамаев исправились, сейчас это совсем другие люди

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин заслужили условно-досрочное освобождение из колонии.

«Наказание возымело действие, они давно исправились, и сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать», — приводит слова Максименко «Интерфакс».

По словам Максименко, Кокорин и Мамаев внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни, достойно себя зарекомендовали с точки зрения ФСИН и администрации колонии.

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.