Жена Жиркова опубликовала фото с Кокориным после решения суда об УДО

Инна Жиркова, жена защитника «Зенита» Юрия Жиркова, отреагировала на новость об условно-досрочном освобождении нападающего Александра Кокорина, ранее выступавшего за петербургский клуб.

Жиркова опубликовала в социальной сети совместную фотографию с Кокориным и его супругой, добавив сообщение: «Доброе утро» и несколько улыбающихся смайлов.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Инны Жирковой.

Сегодня, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайство Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Также освобождён и брат Кокорина Кирилл. Осуждённые выйдут из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.