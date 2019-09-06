Жена Жиркова опубликовала фото с Кокориным после решения суда об УДО
Инна Жиркова, жена защитника «Зенита» Юрия Жиркова, отреагировала на новость об условно-досрочном освобождении нападающего Александра Кокорина, ранее выступавшего за петербургский клуб.
Жиркова опубликовала в социальной сети совместную фотографию с Кокориным и его супругой, добавив сообщение: «Доброе утро» и несколько улыбающихся смайлов.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Инны Жирковой.
Сегодня, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайство Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Также освобождён и брат Кокорина Кирилл. Осуждённые выйдут из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.
Источник: суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО
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