Тарасов: не описать эмоции мамы Кокориных от новости об освобождении сыновей

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал новость об условно-досрочном освобождении из колонии хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла.



«Рад за ребят, что они вернутся домой к родным и близким. Я уже пообщался с мамой и женой Саши, поздравил их. Мамины эмоции не описать. Никто не сможет описать, что чувствует мать, потерявшая двух сыновей на такое время. Эмоции Даши, которая была одна с ребёнком, тоже не описать. Никому такого не пожелаю. Я и Алан Чочиев делали, что возможное. Это большая победа Алана, что это произошло. Он многое для этого сделал. Хочется, чтобы ребята вернулись в футбол», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Мама Кокорина отреагировала на решение суда об УДО сыновей