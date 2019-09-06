Генеральный директор «Зенита» скоро встретится с Кокориным

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал освобождение форварда Александра Кокорина по УДО хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом.

Сегодня, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайство Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Также освобождён и брат Кокорина Кирилл. Осуждённые выйдут из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.



«Освобождение Кокорина — это хорошая новость для нас. Я встречусь с Кокориным в ближайшее время», — цитирует Медведева РИА «Новости».

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин.