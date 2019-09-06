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Семак отреагировал на решение суда об УДО Кокорина

Семак отреагировал на решение суда об УДО Кокорина
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в социальной сети отреагировал на решение суда об условно-досрочном освобождении нападающего Александра Кокорина. Осуждённый выйдет из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.

Ранее Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении из исправительной колонии.

Семак после появившейся информации об освобождении футболиста сине-бело-голубых разместил в «Инстаграме» совместную фотографию Кокорина и его супруги Дарьи Валитовой.

Семак отреагировал на решение суда об УДО Кокорина
Семак отреагировал на решение суда об УДО Кокорина

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин.

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