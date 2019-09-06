Прокуратура не будет обжаловать решение суда по УДО Кокорина и Мамаева

Заместитель алексеевского межрайонного прокурора Дмитрий Пакалов сообщил, что прокуратура не собирается обжаловать решение суда об условно-досрочном освобождении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
«Прокуратура поддержала позицию защиты. Осуждённые зарекомендовали себя с положительной стороны, сразу были трудоустроены, получили два поощрения. Позиция прокуратуры и суда совпала, пока обжаловать не намерены», — приводит слова Пакалова «Р-Спорт».
«Смотрели скрупулёзно, всем постановлено УДО, которое вступит в силу через десять дней. Не думаю, что прокуратура будет обжаловать», — сказал адвокат осуждённых Юрий Падалко.
В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
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