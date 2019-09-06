Депутат Госдумы: Мамаев и Кокорин по-прежнему пользуются поддержкой болельщиков

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал решение суда об условно-досрочном освобождении из колонии полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
«Уверен, что суд, принимая во внимание все обстоятельства, вынес объективное решение. Рано или поздно эта история должна прийти к логическому завершению. Фигуранты понесли заслуженное наказание, а другие футболисты и просто публичные персоны получили хороший урок, сделали определённые выводы. Думаю, ребятам предстоит вернуть себе форму, выйти на прежний спортивный уровень, продолжить свои карьеры. Они, как и прежде, пользуются поддержкой значительной части болельщиков. В будущем Кокорин и Мамаев смогут принести пользу российскому спорту, со временем своей игрой вернуть реноме», — цитирует Дегтярёва пресс-служба.
- 6 сентября 2019
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