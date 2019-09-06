Мамаев и Кокорин смогут выехать за пределы России

Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, после решения суда об условно-досрочном освобождении его клиента рассказал, что Мамаев и Александр Кокорин будут иметь право покидать пределы России.



«Никто не может ограничить их перемещение по территории России. Если им потребуется выехать за пределы страны, с таким ходатайством они обратятся к инспектору и получат положительное решение. У меня в практике много случаев, когда люди, вышедшие по УДО, даже получали загранпаспорта по заключению инспектора.



Никаких особых ограничений для условно-освобождённых нет. Они свободные граждане и могут пользоваться всеми правами, которые есть у них по Конституции. Раз в месяц им нужно будет являться к инспектору по месту жительства и отмечаться, чем они сейчас занимаются. Павлу нужно будет отметиться как минимум два раза, а Кокориным — три», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

Адвокат Мамаева прокомментировал решение суда об УДО футболиста