«Зенит» сделал заявление по поводу УДО Кокорина

Пресс-служба «Зенита» опубликовала заявление по поводу условно-досрочного освобождения нападающего Александра Кокорина. Осуждённый выйдет из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.
Ранее Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении из исправительной колонии.
«Решение суда вступает в законную силу только через 10 дней. После этого руководство клуба встретится с Александром, поговорим о его планах. В данный момент Кокорин является свободным агентом», — сообщили в пресс-службе петербургского клуба.
В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин.
- 6 сентября 2019
-
12:34
-
12:29
-
12:18
-
12:13
-
12:03
-
11:51
-
11:44
-
11:32
-
11:20
-
11:02
-
11:01
-
10:58
-
10:44
-
10:32
-
10:21
-
10:20
-
09:56
-
09:55
-
09:43
-
09:41
-
09:21
-
09:10
-
09:08
-
08:23
-
08:02
-
08:00
-
06:25
-
05:53
-
05:40
-
04:57
-
04:35
-
03:20
-
02:48
-
02:23
-
02:02