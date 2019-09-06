Маркизио: буду рад, если Кокорин сможет вернуться в футбол и помочь «Зениту»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио отреагировал на решение суда об условно-досрочном освобождении из колонии нападающего петербургского клуба Александра Кокорина.



«Очень счастлив, что Кокорин свободен. Всегда говорил, что он очень талантливый игрок, даже итальянским журналистам. Если он сможет вернуться в футбол и помочь «Зениту», я буду очень рад», — сказал Маркизио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В начале октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин.