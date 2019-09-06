Широков: «Краснодар» делает себе плохой пиар, отворачиваясь от Мамаева

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков прокомментировал решение суда об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
«Очень рад за ребят. Уже почти год прошёл, хорошо, что это закончилось. С ребятами я пока встретиться не планировал – у них много родных и друзей, есть с кем увидеться.
Безусловно, у них есть возможность вернуться в футбол – «Зенит» уже объявил, что они встретятся с Кокориным. Здесь непонятна позиция «Краснодара», который отстранился от своего игрока. Тем самым они показывают: «Ребята, если у вас будут какие-то проблемы, не дай бог вы где-то оступитесь, мы тогда сразу расторгнем контракт и отвернёмся». Так не делают, они должны это прекрасно понимать. Здравый смысл должен преобладать, для них будет хорошо, если они передумают.
Они могли бы занять другую позицию в этом вопросе. Если «Краснодар» от него откажется, то это будет новая сага. Куда ему пойти? Сначала надо выйти оттуда, побыть с родственниками и друзьями, а дальше уже думать о том, куда идти. Может, «Краснодар» передумает и решит, что игрок, который много сделал для «Краснодара», достоин второго шанса. Это тяжёлый момент, зачем же вы отворачиваетесь от него? Тем самым «Краснодар» себе делает плохой пиар», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 6 сентября 2019
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