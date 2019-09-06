Павлюченко: чтобы победить шотландцев, не надо бегать по полю сломя голову

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко высказал мнение, что сборная Шотландии превосходит российскую команду в скорости и по физическим показателям, но правильно выбранная тактика нивелирует эти преимущества. Отборочный матч Евро-2020 состоится сегодня, 6 сентября.

«Для победы в этом матче не надо много и быстро бегать. То есть надо сыграть, как «Барселона», ― правильно расставиться и не носиться по полю сломя голову. Это должен делать соперник, пытающийся отобрать мяч и теряющий в это время свои силы. Кстати, именно поэтому будет крайне важен первый, быстрый гол. При таком раскладе хозяева поля, скорее всего, сбавят скорости, станут играть аккуратнее и могут пропустить ещё», — цитирует Павлюченко «RT на русском».