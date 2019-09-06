Гендиректор «Шахтёра»: если не выйдем из группы Лиги чемпионов, это будет провал

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал о задачах украинской команды на Лигу чемпионов.



«Если не выйдем из группы, то это для «Шахтёра» будет провал. Наша позиция в том, что если мы не выйдем из группы, то с точки зрения всех наших усилий – это будет провальная работа. Мы хотим, чтобы та картина, которая у нас в головах – команда играет в Лиге чемпионов и выходит из группы – сработала», – сказал Палкин в эфире телеканала «Футбол 1».



Напомним, что на групповом этапе донецкий клуб встретится с «Манчестер Сити», «Аталантой» и загребским «Динамо».

Календарь матчей группового этапа Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».