Гендиректор «Шахтёра»: если не выйдем из группы Лиги чемпионов, это будет провал
Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал о задачах украинской команды на Лигу чемпионов.
«Если не выйдем из группы, то это для «Шахтёра» будет провал. Наша позиция в том, что если мы не выйдем из группы, то с точки зрения всех наших усилий – это будет провальная работа. Мы хотим, чтобы та картина, которая у нас в головах – команда играет в Лиге чемпионов и выходит из группы – сработала», – сказал Палкин в эфире телеканала «Футбол 1».
Напомним, что на групповом этапе донецкий клуб встретится с «Манчестер Сити», «Аталантой» и загребским «Динамо».
Календарь матчей группового этапа Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».
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