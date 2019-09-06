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Нобоа — о переходе в «Сочи»: я не хотел уходить из России, это мой второй дом

Нобоа — о переходе в «Сочи»: я не хотел уходить из России, это мой второй дом
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, почему он принял предложение о переходе в сочинский клуб.

«Тяжёлые были игры в начале чемпионата. Мы могли победить и раньше. Были обидные поражения, и вот одержали победу. Самое главное, что мы играли с «Рубином» хорошо. Теперь будем двигаться только вперед.

Есть уверенность, что всё будет у команды хорошо. У нас есть сильные футболисты. В «Сочи» много новичков, нужно было время, чтобы сыграться.

У меня были предложения от клубов из других стран. Но я не хотел уходить из России. Хочу здесь остаться подольше, потому что здесь мои дети, хочу быть с ними до конца. Я с самого начала почувствовал, что Россия – мой второй дом, здесь очень много хороших людей», — приводит слова Нобоа «Петербургский дневник».

Нобоа: в Сочи есть море и казино, но нужно оставаться профессионалом
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