Пике: Месси заслужил право сам решать своё будущее

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал информацию о том, что нападающий Лионель Месси может расторгнуть контракт с каталонским клубом в конце каждого сезона.

«Я знаю, что Месси может уйти бесплатно в конце каждого сезона. Все знают о приверженность Лео «Барселоне», и я совсем не волнуюсь. Он заслужил право сам решать своё будущее", — приводит Пике Football Espana со ссылкой на Cadena SER.

Текущее соглашение Месси с каталонским клубом действует до лета 2021 года. Впрочем, президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу ранее заявил, что клуб намерен продлить контракт с форвардом.

В нынешнем сезоне Месси ещё не сыграл ни одного матча, так как продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.