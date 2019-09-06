Пике: Месси заслужил право сам решать своё будущее
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал информацию о том, что нападающий Лионель Месси может расторгнуть контракт с каталонским клубом в конце каждого сезона.
«Я знаю, что Месси может уйти бесплатно в конце каждого сезона. Все знают о приверженность Лео «Барселоне», и я совсем не волнуюсь. Он заслужил право сам решать своё будущее", — приводит Пике Football Espana со ссылкой на Cadena SER.
Текущее соглашение Месси с каталонским клубом действует до лета 2021 года. Впрочем, президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу ранее заявил, что клуб намерен продлить контракт с форвардом.
В нынешнем сезоне Месси ещё не сыграл ни одного матча, так как продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.
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