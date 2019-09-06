Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Новосибирск» — «Иртыш». Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пике: Месси заслужил право сам решать своё будущее

Пике: Месси заслужил право сам решать своё будущее
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал информацию о том, что нападающий Лионель Месси может расторгнуть контракт с каталонским клубом в конце каждого сезона.

«Я знаю, что Месси может уйти бесплатно в конце каждого сезона. Все знают о приверженность Лео «Барселоне», и я совсем не волнуюсь. Он заслужил право сам решать своё будущее", — приводит Пике Football Espana со ссылкой на Cadena SER.

Текущее соглашение Месси с каталонским клубом действует до лета 2021 года. Впрочем, президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу ранее заявил, что клуб намерен продлить контракт с форвардом.

В нынешнем сезоне Месси ещё не сыграл ни одного матча, так как продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.

Месси получил приз Фонда папы римского — тряпичный мяч из Мозамбика
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент