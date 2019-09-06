«Спартак» и CityFootball открывают два центра подготовки игроков от 4 до 13 лет

14 сентября начинает работу новый центр Spartak City Football Тульская, построенный для подготовки футболистов старших возрастов от 8 до 13 лет.

Центр продолжит вертикаль подготовки Академии «Спартак» и будет взаимодействовать с новым центром начальной подготовки детей 4-9 лет на Тушинской и действующим центром в Сокольниках.



Spartak City Football Academy – совместный проект ФК «Спартак-Москва», Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и CityFootball. Первый центр был открыт в сентябре 2017 года в Сокольниках, в нескольких шагах от Академии «Спартак». В центрах созданы необходимые условия для тренировок и развития детей 4-13 лет: 8 открытых и 3 крытых поля, профессиональный искусственный газон, трибуны на 2000 мест и оборудование для тестирования и отслеживания прогресса футболистов.



Дни открытых дверей для детей 2006-2015 годов рождения в центрах на Тульской, Тушинской и Сокольниках пройдут 7 и 14 и 15 сентября. Подробная информация и регистрация на дни открытых дверей доступна на сайте spartak.cityfootball.ru.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».