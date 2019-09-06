Как вы относитесь к условно-досрочному освобождению Кокорина и Мамаева?

Суд удовлетворил ходатайство нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.

Осуждённые выйдут из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как вы относитесь к условно-досрочному освобождению Кокорина и Мамаева?

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

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