Быстров рассказал про «русскую мафию» в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал, что во времена работы в клубе итальянского тренера Лучано Спаллетти в команде существовала «мафия», в которую помимо него входили другие российские футболисты команды.
«У каждого тренера всегда были свои сподвижники. В Питере это называлось „мафия“. Про нас говорили: „Офигели, зажрались“. Нас так и прозвали „мафией“. Мы прекрасно общались с иностранцами, не со всеми, конечно, но те, кто хотел, общался с нами. Это был коллектив, который помогал Спаллетти и другим тренерам добиваться результата. Мы держались друг за друга, тренер это видел и делал правильные вещи. Но как только тренер решает, что он может идти один, встает на этот хрупкий мостик — и все. Практика показывает, что такие тренеры долго не выживают», — сказал Быстров в эфире YouTube-канала «Быстров и Кларк».
- 6 сентября 2019
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