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Акинфеев встретился с юным болельщиком с ОВЗ

Акинфеев встретился с юным болельщиком с ОВЗ
Футбол / РПЛ 0

Вчера на базе московского ЦСКА в Ватутинках побывал 12-летний Степан Махаличев — мальчик с ограниченными возможностями здоровья, болеющий за «армейскую» команду.

Юный поклонник столичной команды встретился с капитаном команды Игорем Акинфеевым, который пообщался с ним, провел для Степана небольшую экскурсию по базе, сделал совместные фото, а также подарил игровую футболку.

Акинфеев встретился с юным болельщиком с ОВЗ
Акинфеев встретился с юным болельщиком с ОВЗ
Фото: ЦСКА

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, за который выступает на протяжении всей профессиональной карьеры. Голкипер дебютировал в составе московского клуба в 2002 году и за это время провёл за «армейцев» более 400 матчей.

ЦСКА после восьми туров занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги четвёртое место, набрав 16 очков.

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