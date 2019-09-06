АПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера августа

Английская Премьер-лига огласила список претендентов на звание лучшего тренера в августе.
В число претендентов на награду вошли: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Брендан Роджерс («Лестер Сити») и Рой Ходжсон («Кристал Пэлас»).
После четырёх туров «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 12 очков. «Манчестер Сити» (10) занимает второе место. «Лестер Сити» (8) и «Кристал Пэлас» (7) — на третьем и четвёртом месте соответственно.
В следующем туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», «Кристал Пэлас» на выезде встретится с «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити» предстоит выездная игра с «Норвич Сити», «Лестер Сити» на чужом поле сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матчи состоятся 14 сентября.
- 6 сентября 2019
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