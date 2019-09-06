Быстров рассказал о своём отношении к геям

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал о своём отношении к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, а также вспомнил инцидент из 2018 года, когда его ударил по лицу неизвестный мужчина, находившийся возле одного из петербургских гей-клубов.

«К геям ужасно отношусь, это ужас вообще. Зачем я пришёл к гей-клубу? Да просто пьяный был и перепутал двери. Даже не помню, что меня ударили. Я просто в Интернете посмотрел потом и сопоставил. Он потом мне по телефону сказал, что был неправ.



Драк в жизни немного было, мне как-то везло с этими ситуациями. Видимо, скорость у меня хорошая, бегаю быстро. Это мне помогало», — сказал Быстров в эфире YouTube-канала «Быстров и Кларк».