Летом «Барселона» отказала «Ювентусу» в обмене Ракитича на Бернардески

Летом «Ювентус» был заинтересован в обмене игроками с «Барселоной», сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, «старая синьора» предприняла попытки подписать полузащитника сине-гранатовых Ивана Ракитича. Туринский клуб предложил «Барсе» обмен 31-летнего хорвата на своего хавбека Федерико Бернардески. При этом «Ювентус» требовал также доплатить от каталонцев за уругвайца € 23 млн. На «Камп Ноу» были заинтересованы в обмене, однако указанная сумма показалась для «Барселоны» завышенной.

Ракитич перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2014 года. Всего за каталонский клуб он сыграл 269 матчей и забил 34 мяча.

Бернардески выступает за «Ювентус» с сезона-2017/18. Всего за туринский клуб он провёл 71 матч и забил 8 мячей.