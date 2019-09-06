Летом «Барселона» отказала «Ювентусу» в обмене Ракитича на Бернардески
Летом «Ювентус» был заинтересован в обмене игроками с «Барселоной», сообщает El Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, «старая синьора» предприняла попытки подписать полузащитника сине-гранатовых Ивана Ракитича. Туринский клуб предложил «Барсе» обмен 31-летнего хорвата на своего хавбека Федерико Бернардески. При этом «Ювентус» требовал также доплатить от каталонцев за уругвайца € 23 млн. На «Камп Ноу» были заинтересованы в обмене, однако указанная сумма показалась для «Барселоны» завышенной.
Ракитич перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2014 года. Всего за каталонский клуб он сыграл 269 матчей и забил 34 мяча.
Бернардески выступает за «Ювентус» с сезона-2017/18. Всего за туринский клуб он провёл 71 матч и забил 8 мячей.
«Ювентус» попытается провести трансфер Ракитича из «Барселоны» зимой
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