Смоллинг: Серия А всегда была моей целью

Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, перешедший в минувшее летнее трансферное окно на правах аренды в «Рому», поделился ожиданиями от игры в чемпионате Италии.

«Серия А всегда была моей целью. Я хотел в один день сыграть здесь. Если у защитника появляется шанс попробовать свои силы в чемпионате Италии, он захочет это сделать.

Я много играл в английской Премьер-лиге. Теперь могу привнести в Серию А свои качества, которые ранее изучил в Англии. С нетерпением этого жду.

Не так много английских игроков уезжают играть за границу, но у меня всегда было желание это испытать и перейти в большой клуб с большими амбициями», — приводит слова Смоллинга Football Italia.

Крис выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2010 года. Ранее он защищал цвета «Фулхэма» и «Мейдстон Юнайтед».