Лукаку: готов помочь «Интеру» бороться с расизмом

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку, недавно подвергнувшийся оскорблениям на расовой почве во время матча чемпионата Италии, выразил готовность помочь клубу в борьбе с расизмом.
«Кампания против расизма — отличная инициатива «Интера». Готов помочь, если клубу нужна моя помощь, но сейчас я не сосредоточен на происходящем вокруг меня.
Сейчас все добры ко мне в «Интере». Просто хочу сосредоточиться на футбольном поле и постараться помочь побеждать партнёрам по команде.
Конечно, нам нужно обратить вниманием на проблему расизма, поскольку футбол — международный и многокультурный вид спорта.
Если хочешь привлечь лучших игроков в мире, нужно убедиться, что они будут приняты с распростёртыми объятиями, потому что они тоже готовы адаптироваться к культуре», — приводит слова Лукаку Rolling Stone Italia.
- 6 сентября 2019
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