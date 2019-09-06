Лукаку: готов помочь «Интеру» бороться с расизмом

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку, недавно подвергнувшийся оскорблениям на расовой почве во время матча чемпионата Италии, выразил готовность помочь клубу в борьбе с расизмом.

«Кампания против расизма — отличная инициатива «Интера». Готов помочь, если клубу нужна моя помощь, но сейчас я не сосредоточен на происходящем вокруг меня.

Сейчас все добры ко мне в «Интере». Просто хочу сосредоточиться на футбольном поле и постараться помочь побеждать партнёрам по команде.

Конечно, нам нужно обратить вниманием на проблему расизма, поскольку футбол — международный и многокультурный вид спорта.

Если хочешь привлечь лучших игроков в мире, нужно убедиться, что они будут приняты с распростёртыми объятиями, потому что они тоже готовы адаптироваться к культуре», — приводит слова Лукаку Rolling Stone Italia.