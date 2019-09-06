Ривалдо: в «Манчестер Юнайтед» я смог бы повторить достижение Фирмино

Знаменитый бразильский экс-футболист Ривалдо поделился мнением о достижении, которое недавно покорилось его соотечественнику Роберто Фирмино из «Ливерпуля». Нападающий стал первым бразильским игроком, записавшим в актив 50 голов в английской Премьер-лиге.

«Я должен поздравить Роберто с этим достижением. У него особый вкус к забиванию голов, он действует очень умно, когда оказывается перед воротами соперника.

Возможно, если бы я перешёл в«Манчестер Юнайтед», когда у меня была такая возможность, я смог бы достичь чего-то похожего.

Конечно, всё зависит от времени, проведённого в клубе, но я сумел стать креативным игроком, который не только отдаёт результативные передачи, но и регулярно забивает.

За пять сезонов в «Барселоне» я записал в актив 130 мячей, так почему мне бы не удалось забить 50 голов в Англии? Думаю, это было бы возможно в течение четырёх или пяти кампаний», — приводит слова Ривалдо Goal.