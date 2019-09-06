Шотландия — Россия: составы на матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020

Тренерские штабы сборных Шотландии и России определились с составами на матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.
Шотландия: Маршалл, Робертсон, Купер, Малгрю, О'Доннелл, Макгрегор, Макгинн, Мактоминай, Фрейзер, Форрест, Макбарни.
Запасные: Макгилливрей, Маклафлин, Бейтс, Тайлер, Девлин, Армстронг, Кристи, Джек, Маклин, Филлипс, Снодграсс, Рассел.
Россия: Гилерме, Семёнов, Фернандес, Кудряшов, Джикия, Зобнин, Оздоев, Жирков, Головин, Ионов, Дзюба.
Запасные: Джанаев, Лунёв, Беляев, Караваев, Нойштедтер, Петров, Ахметов, Баринов, Черышев, Ерохин, Ан. Миранчук, Смолов.
Встреча состоится сегодня, 6 сентября, в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Шотландия — Россия.
Сборная России, набрав 9 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Шотландии (6) — четвёртое.
- 6 сентября 2019
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