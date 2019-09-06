Экс-форвард сборной Армении: поборол ван Дейка, но не как Хабиб

Бывший нападающий сборной Армении Нораир Мамедов рассказал, как боролся с бывшим одноклубником по «Гронингену» Вирджилом ван Дейком.

«Главное воспоминание о ван Дейке — рост. Он был таким же здоровым, как и сейчас! Уже к 19 лет годам Вирджил вымахал под два метра и весил тоже прилично. А в целом такой же, как остальные — мало ли, у кого какая физика в юношестве. Я бы ни за что не подумал, что ван Дейк станет одним из величайших в мире и добьётся столь многого. Думаю, и сам он не поверил бы.

Помню, однажды мы пошли в зал вместе с Вирджилом и Леандро Бакуной, который сейчас в «Кардиффе». Мы болтали, речь зашла о физической мощи — а я-то был совсем щуплым и мелким, уж точно на фоне громилы Вирджила. И вот я ему говорю: «Размер не имеет значения, парень. Хочешь, докажу? Давай поборемся. Увидишь, кто сильнее». Ван Дейк завелся: «Серьёзно? Да никогда ты меня не победишь!» — «Ну пойдём спустимся, посмотрим».

Ну я и поборол его! Не как Хабиб — скорее в шутку, кто кого первым уронит. Но Вирджил такого не ожидал: «Ну даёшь! Не только бегать умеешь, оказывается", — цитирует Мамедова Sport24.