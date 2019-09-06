Оуэн: Рашфорд лучше меня, но у него нет инстинкта убийцы

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рашфорде.

«Рашфорд — лучше меня, как разносторонний игрок. У него есть способности, которых никогда не было у меня, но у него нет инстинкта убийцы, которым я обладал. Я был просто одержим.

Робби Фаулер, Серхио Агуэро, Гарри Кейн — эти парни одержимы голами. Не думаю, что Маркус одержим так же, как эти парни. Можно научиться лучше забивать, но не думаю, что можно улучшить инстинкт.

Знаю, что Рашфорд никогда не был центральным нападающим в детстве. Он всегда хотел играть широко или на позиции «десятки». В академии «МЮ» его начали задействовать ближе к чужим воротам. Это не было его выбором.

Маркус всегда забьёт приличное количество голов, он удивительно талантливый игрок. Но у него нет тех качеств, которые есть у Агуэро, который действует хладнокровно и постоянно думает о голах», — цитирует Оуэна Goal.